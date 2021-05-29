30 Mayıs 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: Manchester City Chelsea maçında şok sakatlık! Kevin De Bruyne...

Finalde şok sakatlık! Oyunu gözyaşlarıyla terk etti
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadelede şok bir sakatlık yaşandı. Manchester City forması giyen , maçın 60. dakikasında sakatlanarak yerini 'a bıraktı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

finalinde ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin 57. dakikasında futbolseverleri korkutan bir an yaşandı.

Manchester City'li ile Chelsea'li kafa kafaya çarpıştı.

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DE BRUYNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İki oyuncu da acı içinde yerde kalırken, oyuna devam edemeyerek kenara geldi. Belçikalı futbolcu oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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