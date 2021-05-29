30 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Manchester City Chelsea maçında şok sakatlık! Kevin De Bruyne...
UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadelede şok bir sakatlık yaşandı. Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne, maçın 60. dakikasında sakatlanarak yerini Gabriel Jesus'a bıraktı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaştı. Mücadelenin 57. dakikasında futbolseverleri korkutan bir an yaşandı.
Manchester City'li Kevin de Bruyne ile Chelsea'li Rudiger kafa kafaya çarpıştı.
DE BRUYNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
İki oyuncu da acı içinde yerde kalırken, De Bruyne oyuna devam edemeyerek kenara geldi. Belçikalı futbolcu oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.
(Fotoğraflar: beIN Sports)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig