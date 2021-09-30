30 Eylül 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester United 2-1 Villarreal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ronaldo’dan 90+5’te hayat öpücüğü!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta mücadelesinde Manchester United, Old Trafford'da Villarreal'i ağırladı. Kırmızı Şeytanlar, 1-0 geriye düştüğü maçtan, 90+5'te Cristiano Ronaldo'nun golüyle 2-1 galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. F grubunda mücadele eden iki takım Manchester United ile Villarreal, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. İspanyol ekibi 53. dakikada Paco Alcacer'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole cevap 60. dakikada Alex Telles'ten gelirken maçta son sözü İngiliz devinin süper yıldızı Cristiano Ronaldo söyledi. Portekizli golcü, 90+5'te sahneye çıktı ve takımını 2-1'lik skorla galibiyete taşıdı.

Bu sonucun ardından Manchester United, ikinci maçında gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti.

İŞTE F GRUBUNDA PUAN DURUMU

1- Atalanta: 4 puan

2- Young Boys: 3 puan

3- Manchester United: 3 puan

4- Villarreal: 1 puan

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