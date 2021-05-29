30 Mayıs 2021, Pazar

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberi: Kai Havertz Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü finalde attı!

Havertz'in Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golü!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

UEFA Final maçında ile karşı karşıya geldi. Chelsea maçın 43. dakikasında 'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol ayrıca yıldız için çok özel bir gol oldu. 21 yaşındaki futbolcu kariyerindeki ilk golünü bir finalde atmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Final maçında iki kulübü, ile karşı karşıya geldi. stadyumunda oynanan maçta Chelsea, maçın 43. dakikasında 'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol ayrıca oyuncunun kariyerindeki ilk golü oldu. 21 yaşındaki on numara böylelikle kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi golünü bir finalde atmış oldu.

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