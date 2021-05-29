30 Mayıs 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Kai Havertz Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü finalde attı!
UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Chelsea maçın 43. dakikasında Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol ayrıca Alman yıldız için çok özel bir gol oldu. 21 yaşındaki futbolcu Devler Ligi kariyerindeki ilk golünü bir finalde atmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında iki İngiliz kulübü, Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Estadio Do Dragao stadyumunda oynanan maçta Chelsea, maçın 43. dakikasında Kai Havertz'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol ayrıca Alman oyuncunun Devler Ligi kariyerindeki ilk golü oldu. 21 yaşındaki on numara böylelikle kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi golünü bir finalde atmış oldu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig