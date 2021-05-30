30 Mayıs 2021, Pazar

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi finaline Kevin De Bruyne damga vurdu!

2020-2021 Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea nefesleri kesen karşılaşmada Manchester City'i Havertz'in golü ile 1-0 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü oldu. Bu dev karşılaşmada ise maçın kırılma anı Kevin De Bruyne'nin sakatlığı sonrası oyuna devam edememesi oldu. Belçikalı futbolcu sahayı gözyaşlarıyla terketti.

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi finaline Kevin De Bruyne damga vurdu!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

finalinde ile karşılaşan 'de Belçikalı yıldız sakatlandı. Londra ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren dev finalde maçın kırılma anı olarak yıldız ismin sakatlığı ön plana çıktı.

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi finaline Kevin De Bruyne damga vurdu!

Karşılaşma 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken atağında Belçikalı futbolcu, Rüdiger ile çarpıştı. Pozisyonun ardından Rüdiger'e sarı kart çıkarken yerden kalkamadı.

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi finaline Kevin De Bruyne damga vurdu!

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ayağa kalkan oyuna devam edemedi.

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi finaline Kevin De Bruyne damga vurdu!

Oyuna devam edemeyen gözyaşlarıyla sahayı terk ederken yerine Gabriel Jesus oyuna dahil oldu. Belçikalı yıldızın gözünde oluşan darbeye bağlı şişlik dikkat çekti.

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