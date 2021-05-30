Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi finaline Kevin De Bruyne damga vurdu!
2020-2021 Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea nefesleri kesen karşılaşmada Manchester City'i Havertz'in golü ile 1-0 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü oldu. Bu dev karşılaşmada ise maçın kırılma anı Kevin De Bruyne'nin sakatlığı sonrası oyuna devam edememesi oldu. Belçikalı futbolcu sahayı gözyaşlarıyla terketti.
Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile karşılaşan Manchester City'de Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne sakatlandı. Londra ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren dev finalde maçın kırılma anı olarak yıldız ismin sakatlığı ön plana çıktı.
Karşılaşma 1-0'lık Chelsea üstünlüğüyle devam ederken Manchester City atağında Belçikalı futbolcu, Rüdiger ile çarpıştı. Pozisyonun ardından Rüdiger'e sarı kart çıkarken Kevin de Bruyne yerden kalkamadı.
Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ayağa kalkan Kevin de Bruyne oyuna devam edemedi.
Oyuna devam edemeyen Kevin de Bruyne gözyaşlarıyla sahayı terk ederken yerine Gabriel Jesus oyuna dahil oldu. Belçikalı yıldızın gözünde oluşan darbeye bağlı şişlik dikkat çekti.
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