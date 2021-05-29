30 Mayıs 2021, Pazar

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City Chelsea maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Manchester City penaltı bekledi! İşte o pozisyon
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

maçında ile karşı karşıya geldi. Manchester City-Chelsea mücadelesinin 60. dakikasında Sterling'in şutunda James'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem bu pozisyon için 'devam' kararı verdi.

mücadelesinde iki takımı ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Sterling'in çektiği şut sonrasında top James'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı beklendi.

Hakem topun vücuttan sekip ele çarptığını belirtti ve 'devam' dedi. Manchester City'li oyuncular hakeme uzun süre itiraz etti.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.



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