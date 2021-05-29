30 Mayıs 2021, Pazar
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Manchester City Chelsea maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Manchester City-Chelsea mücadelesinin 60. dakikasında Sterling'in şutunda Manchester temsilcisi James'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem bu pozisyon için 'devam' kararı verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde iki İngiliz takımı Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaştı.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Sterling'in çektiği şut sonrasında top James'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı beklendi.
Hakem Mateu Lahoz topun vücuttan sekip ele çarptığını belirtti ve 'devam' dedi. Manchester City'li oyuncular hakeme uzun süre itiraz etti.
İşte o pozisyon:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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