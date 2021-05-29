30 Mayıs 2021, Pazar

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City 0 - 1 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

UEFA 'nde final heyecanı yaşandı. İki İngiliz takımının karşı karşıya geldiği dev finalde , 42. dakikada 'in attığı golle maçı 1-0 kazanarak, 2011/12 sezonunun ardından bu kupayı yeniden müzesine götürdü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İki takımın da tempolu başladığı mücadelede ilk tehlike 8. dakikada yaşandı. kalecisi Ederson'un uzun pasında savunmanın arkasına iyi sarkan , kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak topu kornere çelmeyi başardı.

, ilerleyen dakikalarda forvet oyuncusu ile üst üste net fırsatları değerlendiremedi. oyuncu, 10. dakikada altıpas önünde topu ıskalarken, 14. dakikada ise ceza sahası içinde müsait durumda meşin yuvarlağı kaleci Ederson'a nişanladı.

Son dakika spor haberi: Kai Havertz Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü finalde attı!

Mavi-beyazlı ekip, aradığı golü 42. dakikada bir diğer Alman hücum oyuncusu ile buldu. 'un savunmanın arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Havertz, Ederson'dan sıyrılarak topu ağlara gönderdi. kariyerindeki ilk golünü atan Havertz, ilk yarının skorunu belirledi: 0-1. İkinci yarıda Manchester City beraberlik için yüklenirken, Chelsea savunma ağırlıklı bir futbolla devreye başladı. Manchester City'de 68. dakikada sağdan ceza sahasına giren , topu kale önüne çevirdi. Boş durumdaki 'dan önce araya giren Cesar Azpilicueta mutlak bir golü önledi. Manchester City hücumları karşısında kontrataklarla etkili olmaya çalışan Chelsea, 73. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Hızlı gelişen atakta Havertz'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan , topu yandan auta gönderdi.

Son dakika spor haberleri: Manchester City Chelsea maçında şok sakatlık! Kevin De Bruyne...

Kalan dakikalarda rakibine gol izni vermeyen Chelsea, mücadeleyi 1-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Tarihinde üçüncü kez final oynayan Chelsea, 2012 yılındaki zaferinin ardından ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Alman teknik direktör de kariyerinin ilk kupasını kazandı. Chelsea'de Thiago Silva 39, Manchester City'de ise 59. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İki futbolcu da sahadan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 33'ü oranında seyirci izni verilen karşılaşmayı, 14 bin 110 kişi tribünden takip etti.

Manchester City Chelsea maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in çalıştırdığı ekibi, 9 yıl aradan sonra bir kez daha Devler Ligi şampiyonu oldu. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ise ilk kez final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde sahadan boynu bükük ayrıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Agüero son maçında gözyaşlarına hakim olamadı! Agüero son maçında gözyaşlarına hakim olamadı!
Manchester City penaltı bekledi! İşte o pozisyon Manchester City penaltı bekledi! İşte o pozisyon
Finalde şok sakatlık! Oyunu gözyaşlarıyla terk etti Finalde şok sakatlık! Oyunu gözyaşlarıyla terk etti
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör