14 Nisan 2021, Çarşamba

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Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Anfield Road'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Real Madrid ilk maçta 3-1 galip gelmişti. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Real Madrid maçı 14 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Arnold, Phillips, , Robertson, Fabinho, Thiago, Wijnaldum, Mane, Salah, Jota

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema

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