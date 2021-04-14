Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Borussia Dortmund ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?