08 Aralık 2020, Salı

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Leipzig - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Leipzig - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

Şampyonlar Ligi H grubu 6. hafta mücadelesinde Leipzig ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leipzig - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu 6. hafta maçında Leipzig ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Peki, Leipzig - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEIPZIG - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leipzig - Manchester United maçı 8 Aralık Salı günü saat 23:00'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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