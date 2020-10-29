29 Ekim 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester United 5-0 RB Leipzig | Maç sonucu | Rashford'dan hat-trick ManU'dan farklı skor

Manu farklı kazandı liderliği aldı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

Şampiyonlar Ligi H 2. hafta mücadelesinde Mancheter United sahasında RB 'i konuk etti. Kırmızı Şeytanlar rakibini 'lık farklı skorla mağlup ederek grupta liderlik koltuğuna yerleşti.

'da oynanan ve TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada 21. dakikada Mason Greenwood'un golüyle 1-0 öne geçti, 76'da Marcus Rashford durumu 2-0'a getirdi.

Bu golden iki dakika sonra tekrar sahneye çıkan Rashford farkı üçe çıkarırken 86. dakikada Anthony Martial skoru 4-0'a getirdi.

Gole doymayan 'da maçın skorunu 90+2'de Rashford yaptığı hat-trick'le belirledi: .

Bu sonucun ardından 6 puana ulaşan Manchester United, H 'nda liderlik koltuğuna otururken, 3 puanda kalan RB 3'üncülüğe geriledi.

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