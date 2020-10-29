29 Ekim 2020, Perşembe
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Bu sonucun ardından 6 puana ulaşan Manchester United, H Grubu'nda liderlik koltuğuna otururken, 3 puanda kalan RB Leipzig 3'üncülüğe geriledi.
Manchester United 5-0 RB Leipzig | Maç sonucu | Rashford'dan hat-trick ManU'dan farklı skor
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta mücadelesinde Mancheter United sahasında RB Leipzig'i konuk etti. Kırmızı Şeytanlar rakibini 5-0'lık farklı skorla mağlup ederek grupta liderlik koltuğuna yerleşti.
Old Trafford'da oynanan ve TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada Manchester United 21. dakikada Mason Greenwood'un golüyle 1-0 öne geçti, 76'da Marcus Rashford durumu 2-0'a getirdi.
Bu golden iki dakika sonra tekrar sahneye çıkan Rashford farkı üçe çıkarırken 86. dakikada Anthony Martial skoru 4-0'a getirdi.
Gole doymayan ManU'da maçın skorunu 90+2'de Rashford yaptığı hat-trick'le belirledi: 5-0.
Bu sonucun ardından 6 puana ulaşan Manchester United, H Grubu'nda liderlik koltuğuna otururken, 3 puanda kalan RB Leipzig 3'üncülüğe geriledi.
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