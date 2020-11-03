UEFA Şampiyonlar Ligi: Shakhtar Donetsk 0-6 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU | ÖZET

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i Plea (3), Bondar (k.k.), Bensebaini ve Stindl'ın attığı gollerle 6-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Shakhtar Donetsk ile Borussia Mönchengladbach, Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi, rakibini 8, 26 ve 78. dakikalarda Alassane Plea, 17. dakikada Valeriy Bondar (k.k.), 44. dakikada Rami Bensebaini ve 65. dakikada Lars Stindl'ın attığı gollerle 6-0 mağlup ederek 3. haftayı kayıpsız kapattı.

Borussia Mönchengladbach bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 5'e çıkardı ve liderliğe yükseldi. Gruptaki ilk yenilgisini alan Shakhtar Donetsk ise 4 puanla maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.





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