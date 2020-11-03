03 Kasım 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Shakhtar Donetsk 0-6 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU | ÖZET

Devler Ligi'nde tarihi maç! M'Gladbach Shakhtar'ı hezimete uğrattı
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

B Grubu'nda , deplasmanda 'i Plea (3), Bondar (k.k.), Bensebaini ve Stindl'ın attığı gollerle 6-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

B Grubu'nda ile , Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi, rakibini 8, 26 ve 78. dakikalarda Alassane Plea, 17. dakikada Valeriy Bondar (k.k.), 44. dakikada Rami Bensebaini ve 65. dakikada Lars Stindl'ın attığı gollerle 6-0 mağlup ederek 3. haftayı kayıpsız kapattı.

Borussia Mönchengladbach bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alarak puanını 5'e çıkardı ve liderliğe yükseldi. Gruptaki ilk yenilgisini alan Shakhtar Donetsk ise 4 puanla maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı.


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