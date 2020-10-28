Son dakika: Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde siftah yapamadı! İşte güncel puan durumu
Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki 2. maçında Paris Saint-Germain'e 2-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla 2. maçında da puanla tanışamadı. İşte Başakşehir'in yer aldığı H Grubu'nda güncel puan durumu...
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetti.
PSG karşısında birçok tehlikeli pozisyona giren temsilcimiz Başakşehir, atakların sonunu getiremedi ve maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.
Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri, 64 ve 79. dakikalarda Moise Kean kaydetti.
Bu sonuçla PSG gruptaki ilk puanını aldı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı.
İşte Başakşehir'in yer aldığı H Grubu'nda puan durumu:
1- Leipzig: 3
2- Paris Saint-Germain: 3
3- Manchester United: 3
4- Medipol Başakşehir: 0
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