29 Ekim 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi: Başakşehir 0-2 PSG (Paris Saint-Germain) | MAÇ SONUCU

Başakşehir sonunu getiremedi
ŞAMPİYONLAR LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 28.10.2020

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , sahasında 'ye 2-0 mağlup oldu. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Moise Kean (2) kaydetti.

Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçında ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertliler, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak gruptaki 2. maçında da puanla tanışamadı. 'ye galibiyeti getiren goller 64 ve 79. dakikalarda Moise Kean'den geldi.

Bu sonuçla H Grubu'ndaki ilk galibiyetini alan Paris Saint-Germain, 3 puanla 2. sırada yer aldı. Puanı bulunmayan Başakşehir ise son sırada kaldı.

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde siftah yapamadı! İşte güncel puan durumu

BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇINDAN NOTLAR

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ikinci maçında Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başladı. Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetti.

Başakşehir - PSG maçında o anlar kameralara yansımadı! Okan Buruk ve Neymar... BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇINDA O ANLAR KAMERALARA YANSIMADI! OKAN BURUK VE NEYMAR...

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında RB Leipzig karşısında sakatlık yaşayan Caiçara'nın yerine Berkay Özcan'ı sahaya süren Okan Buruk'un PSG maçı ilk 11'i şöyle: "Mert- Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, İrfan Can, Mehmet Topal, Berkay, Visca, Deniz, Crivelli."

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise Başakşehir'e karşı "Navas - Florenzi, Pereira, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Marquinhos, , , Mbappe, Kean." ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Mehmet Topal Avrupa'daki 100. maçına çıktı



AVRUPA KUPALARINDA 32'NCİ MAÇ

Medipol Başakşehir, PSG mücadelesiyle Avrupa kupalarında 32'nci karşılaşmasına çıktı. Turuncu-lacivertli ekip; 31 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 47 gol gördü.

PSG'de Neymar oyuna devam edemedi

BAŞAKŞEHİR'DE 4 SAKAT

Başakşehir'de PSG maçı kadrosunda 4 isim eksik. Sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kritik maçta görev alamadı. Fransız ekibinde ise Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Başakşehir karşısında görev alamadı.

SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Başakşehir - PSG maçı öncesinde stat girişlerine yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sağlık kutusu koyulan girişlerde seyircilerin ateşi ölçülürken, maske kontrolü de yapıldı.

Okan Buruk: Oyun olarak dimdik durduk

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Haaland attı B. Dortmund puanla tanıştı Haaland attı B. Dortmund puanla tanıştı
Manchester United Leipzig'i parçaladı! Manchester United Leipzig'i parçaladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör