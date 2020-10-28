UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında PSG'ye 2-0 mağlup oldu. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Moise Kean (2) kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçında Medipol Başakşehir ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede turuncu-lacivertliler, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak gruptaki 2. maçında da puanla tanışamadı. PSG'ye galibiyeti getiren goller 64 ve 79. dakikalarda Moise Kean'den geldi.



Bu sonuçla H Grubu'ndaki ilk galibiyetini alan Paris Saint-Germain, 3 puanla 2. sırada yer aldı. Puanı bulunmayan Başakşehir ise son sırada kaldı.

BAŞAKŞEHİR - PSG MAÇINDAN NOTLAR



Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ikinci maçında Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başladı. Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında RB Leipzig karşısında sakatlık yaşayan Caiçara'nın yerine Berkay Özcan'ı sahaya süren Okan Buruk'un PSG maçı ilk 11'i şöyle: "Mert- Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, İrfan Can, Mehmet Topal, Berkay, Visca, Deniz, Crivelli."



PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise Başakşehir'e karşı "Navas - Florenzi, Pereira, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Marquinhos, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean." ilk 11'i ile sahada yer aldı.





AVRUPA KUPALARINDA 32'NCİ MAÇ



Medipol Başakşehir, PSG mücadelesiyle Avrupa kupalarında 32'nci karşılaşmasına çıktı. Turuncu-lacivertli ekip; 31 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. 32 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 47 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 SAKAT



Başakşehir'de PSG maçı kadrosunda 4 isim eksik. Sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kritik maçta görev alamadı. Fransız ekibinde ise Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Başakşehir karşısında görev alamadı.

SAĞLIK ÖNLEMLERİ



Başakşehir - PSG maçı öncesinde stat girişlerine yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sağlık kutusu koyulan girişlerde seyircilerin ateşi ölçülürken, maske kontrolü de yapıldı.

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