03 Kasım 2020, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Harry Maguire Başakşehir - Manchester United maçı öncesi konuştu! "Başakşehir iyi bir takım"

Maguire'dan Başakşehir'e övgü dolu sözler!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir'e konuk olacak Manchester United'da kaptan Harry Maguire, karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. İngiliz futbolcu, "Başakşehir iyi bir takım. PSG'ye karşı oynadıkları oyunu gördük ve gerçekten iyilerdi." dedi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, Başakşehir'e karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

"PSG'YE HER ALANDA SORUN YARATTILAR"

Başakşehir'in PSG maçındaki performansını öven İngiliz savunmacı, "İyi bir takımlar. PSG'ye karşı oynadıkları oyunu gördük ve gerçekten iyilerdi. PSG'ye her alanda sorun yarattılar. Bu yüzden Başakşehir'e karşı oynamak kolay olmayacak." dedi.

"GEÇEN YIL AVRUPA'DA İLERLEDİLER"

Maçı kazanarak lider kalmak istediklerini belirten Maguire, "Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde fazlasıyla ilerlediler. Bizim adımıza zorlu bir test olacak ancak bu, oraya gidip üç puanı alarak lider kalabileceğimiz bir test." ifadelerini kullandı.

Solskjaer'den Başakşehir yorumu! haberin devamı

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