01 Ekim 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu! İşte Başakşehir'in rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu! İşte Başakşehir'in rakipleri
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 Giriş Tarihi: 01.10.2020

'nde gruplar, play-off maçlarının sona ermesinin ardından gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Temsilcimiz Medipol 'in 4. torbadan girdiği kurada H Grubu'nda yer aldı. İşte çekilen kura sonrası oluşan gruplar... Son dakika haberleri...

'nde play-off turu maçlarının sona ermesinin ardından gruplar 'nın Cenevre'deki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle gruplar belirllendi.

Temisilcimiz 'in 4. torbada yer aldığı ve H Grubu'nda düştüğü kuralarında 32 takım yer aldı. İlk grup maçlarının 20 Ekim'de oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde final ise 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İŞTE UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLUŞAN GRUPLAR:

A Grubu: , , Salzburg,

B Grubu: , , Inter,

C Grubu: Porto, , Olympiakos, Marsilya

D Grubu: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

E Grubu: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes

F Grubu: Zenit, , Lazio,

G Grubu: Juventus, Barcelona, , Ferencvaros

H Grubu: , , RB Leipzig, BAŞAKŞEHİR

MAÇ TAKVİMİ

1. maçlar: 20-21 Ekim

2. maçlar: 27-28 Ekim

3. maçlar: 3-4 Kasım

4. maçlar: 24-25 Kasım

5. maçlar: 1-2 Aralık

6. maçlar: 8-9 Aralık

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