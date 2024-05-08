UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor. Real Madrid ile Bayern Münih, Santiago Barnabeu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İlk maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı. Kazanan ekip Wembley Stadyumu'nda oynanacak finalde Dortmund'un rakibi olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Real Madrid ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Bayern Münih maçı 8 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE - TIKLA

REAL MADRİD BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Andriy Lunin, Daniel Carvajal, Nacho Fernandez, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinícius Júnior.

Bayern Münih: Manuel Neuer, Noussair Mazraoui, Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Mathys Tel, Harry Kane.