22 Nisan 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA karar değiştirdi! Tescil edilen ligler...

UEFA karar değiştirdi! Tescil edilen ligler...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

'dan son dakika kararı... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmiş ve UEFA liglerin oynanması gerektiğini, tescil edilmesi halinde o takımları Avrupa kupalarına alınmayacağını aktarmıştı. UEFA, 'nın ardından 'nın da ligleri tescil edebileceğini açıklamasının ardından bu kararı değiştirebileceğini duyurdu.

'da flaş gelişme... Daha önce Ligi'nin tescil edileceği ve 'ün, sezon bitmeden şampiyon ilan edileceği açıklanmıştı. Belçika , henüz bu konuda net bir karar vermezken UEFA, Federasyonlara gönderdiği özel mektupta böyle bir gelişmenin yaşanması halinde kulüplerin, Avrupa Kupaları'na alınmayacağını aktarmıştı.

Yaşanan son gelişmelerin ardından Federasyonu da, corona virüsü (koronavirüsü) tehlikesi nedeniyle ligin tescil edilebileceğini açıklamıştı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ülkedeki futbol maçlarının 1 Eylül'e dek oynanmayacağını duyurmuştu. Öte yandan Hollanda Futbol Federasyonu, 2019-20 sezonunun devam edemeyeceğini ve bu karar hakkında UEFA ve kulüplerle görüşme gerçekleştireceğini açıklamıştı.

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UEFA'DAN 'ESNEKLİK' KARARI

UEFA, Hollanda'da yaşanan bu gelişmenin ardından 'Avrupa kupalarına katılamama' kararına ilişkin esneklik sağlayacağını belirtti. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'özel durum oluşması şartıyla' tescil edilen liglerde, Avrupa Kupaları'na katılmaya hak kazanan takımların bir sonraki sezon, olağan seyrinde, yeniden UEFA ve 'ne katılabileceği yönünde karar alınacağı duyuruldu.

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