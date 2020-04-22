UEFA'dan TFF'ye flaş uyarı! "Kombine satmayın"

Corona virüsü salgını nedeniyle dünyada birçok lige ara verilmişti. Ülkemizde de Süper Lig'de sezonun nasıl tamamlanacağı belirsizliğini korurken, UEFA Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) uyardı ve gelecek sezon için "Kombine satmayın" dedi.

Salgın sonrasında tüm ülkelerde spor karşılaşmaları dururken UEFA, Avrupa futbolunun geleceği için planlar yapmaya devam ediyor... Bu sezonun bitirilmesini neredeyse şart koşan UEFA, başlama ve bitiş tarihini ise ülkelere bıraktı ve şartlara göre plan yapılmasını istedi. Her ülkede yetkililer maçların seyircisiz oynanması konusunda somut adımlar atıp buna göre hazırlık yaparken gelecek sezonun da seyircisiz oynanması ihtimali var.

UEFA'DAN HABER BEKLENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre TFF ile birkaç gün önce iletişime geçen UEFA yetkilileri, 2020-21 sezonu için de temkinli olduklarını ifade etti ve Süper Lig kulüplerinden yeni sezon için henüz kombine satışı yapmamalarını istedi.

TFF'ye "UEFA'ya bağlı organizasyonlarda yeni sezonda maçların hepsini seyircisiz oynatabiliriz. Kombine satışına izin vermeyin" mesajı iletildi. Türkiye'de liglerin en erken haziran ayında başlayacağını açıklayan TFF, gelecek sezonla ilgili kulüplere yapacağı bilgilendirmeyi de UEFA ile yarın yapılacak toplantı sonrasına erteledi.

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