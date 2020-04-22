22 Nisan 2020, Çarşamba

FUTBOL

UEFA'dan TFF'ye flaş uyarı! "Kombine satmayın"

UEFA'dan TFF'ye flaş uyarı! Kombine...
FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle dünyada birçok lige ara verilmişti. Ülkemizde de 'de sezonun nasıl tamamlanacağı belirsizliğini korurken, 'nu () uyardı ve gelecek sezon için "Kombine satmayın" dedi.

Salgın sonrasında tüm ülkelerde spor karşılaşmaları dururken , Avrupa futbolunun geleceği için planlar yapmaya devam ediyor... Bu sezonun bitirilmesini neredeyse şart koşan UEFA, başlama ve bitiş tarihini ise ülkelere bıraktı ve şartlara göre plan yapılmasını istedi. Her ülkede yetkililer maçların seyircisiz oynanması konusunda somut adımlar atıp buna göre hazırlık yaparken gelecek sezonun da seyircisiz oynanması ihtimali var.

Avrupa'da futbol devam edecek mi? UEFA'dan açıklama geldi

UEFA'DAN HABER BEKLENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre ile birkaç gün önce iletişime geçen UEFA yetkilileri, 2020-21 sezonu için de temkinli olduklarını ifade etti ve kulüplerinden için henüz kombine satışı yapmamalarını istedi.

TFF'ye "UEFA'ya bağlı organizasyonlarda yeni sezonda maçların hepsini seyircisiz oynatabiliriz. Kombine satışına izin vermeyin" mesajı iletildi. Türkiye'de liglerin en erken haziran ayında başlayacağını açıklayan TFF, gelecek sezonla ilgili kulüplere yapacağı bilgilendirmeyi de UEFA ile yarın yapılacak toplantı sonrasına erteledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden UEFA'ya flaş teklif! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Dünya Sağlık Örgütü'nden UEFA'ya flaş teklif! Dünya Sağlık Örgütü'nden UEFA'ya flaş teklif!
3 farklı senaryo gündemde! Türkiye Kupası... 3 farklı senaryo gündemde! Türkiye Kupası...
Antalya hazır Antalya hazır
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör