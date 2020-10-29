Thomas Tuchel'den Neymar açıklaması
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel, karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Tuchel, mücadelenin 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Neymar ile ilgili de konuştu.
Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel, her maça favori çıkmanın baskısını hissettiklerini söyledi.
Tuchel, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Takımda eksik olan şey hazırlık süreci ve aynı zamanda birçok eksiğimiz var. Bir iki oyuncu aldık ve onları da son anda aldık. Geçen sezon karantina sebebiyle çok zorlu geçti. Karantina dönüşünde Şampiyonlar Ligi finali ve ligin başlaması zorlayıcı oldu. Bunu Mbappe de söyledi ama ben söyleyince bahane buluyormuşum gibi oluyor. PSG gibi tarihindeki en büyük başarıyı göstermiş bir takım bu başarıyı tekrar sağlayacaktır. Henüz hazır olmayan oyuncularımı korumak zorundayım. Oyuncularım her maça favori olarak çıkmanın baskısını hissediyorlar."
Neymar'ın sakatlığıyla ilgili de bilgi veren Tuchel, "Evet kaslarından biraz rahatsız hissetti, kenara almayı tercih ettik. Doktorla konuşmadım ama umarım ciddi bir sorunu yoktur." dedi.
Tuchel, Fransız gazetecilerin Marquinhos'un orta sahada Danilo'nun da savunmada oynamasını eleştirmesi üzerine ise şöyle konuştu:
"Neden olmasın, bununla ilgili açıklamayı daha önce yaptım. Savunmanın ortasında Danilo ve Kimpembe olağanüstü savunma yaptılar. Tabii ki bir stoper alırsak bu durum değişebilir. Ayrıca bu tartışmaya neden devam edildiğini anlamıyorum. Marquinhos'u zaman zaman da orta sahada kullandık ve kulüp tarihindeki en iyi sezonu geçirdik. Eğer Lizbon'daki finali izlediyseniz, ben bu soruyu anlamıyorum, orada olağanüstü performans sergiledi. Bizim için anahtar bir oyuncu. Herkesin mevkisi değişebilir. Danilo'yu savunmaya da çekebiliriz, Rafinha ile tandem olarak da çekebiliriz. Benim için Danilo bir orta saha oyuncusundan ziyade savunma oyuncusu."
Kaleci Navas'ın çok iyi bir oyun ortaya koyduğunun altını çizen Tuchel, "Navas her zaman sakin kalabilen bir oyuncu. Hep en iyi performansını gösteriyor. Navas'ın bizim için hediye olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
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