21 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Avrupa'da futbol devam edecek mi? UEFA'dan açıklama geldi

Avrupa'da futbol devam edecek mi? UEFA'dan açıklama geldi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 Giriş Tarihi: 21.04.2020

, üye ülkelerle yapılan toplantıda yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu. Alınan kararlar perşembe günü yapılacak UEFA yönetim kurulu toplantısından sonra açıklanacak.

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, birliğe üye 55 ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, ertelenen maçlara ilişkin yeni tarihlerin toplantıda konuşulduğu belirtilerek, "Yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde güçlü bir tavsiye verilmiştir." denildi.

Liglerin geleceğine ilişkin alınacak kararların, 23 Nisan Perşembe günü yapılacak toplantının ardından duyurulacağı kaydedildi.

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