Avrupa'da futbol devam edecek mi? UEFA'dan açıklama geldi
UEFA, üye ülkelerle yapılan toplantıda yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu. Alınan kararlar perşembe günü yapılacak UEFA yönetim kurulu toplantısından sonra açıklanacak.
UEFA, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, birliğe üye 55 ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ele alındı.
Açıklamada, ertelenen maçlara ilişkin yeni tarihlerin toplantıda konuşulduğu belirtilerek, "Yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde güçlü bir tavsiye verilmiştir." denildi.
Liglerin geleceğine ilişkin alınacak kararların, 23 Nisan Perşembe günü yapılacak toplantının ardından duyurulacağı kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...