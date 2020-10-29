29 Ekim 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Barcelona, Manchester United, Juventus, PSG, Chelsea, Başakşehir...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 29.10.2020

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında da 2. maçlar yapıldı.G Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede , 'yı ağırladı. Barcelona, Dembele'nin 14 ve Messi'nin (penaltıdan) 90+1'inci dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası sona erdi.Sahaya 'un ilk 11'inde çıkan milli futbolcu Merih Demiral, 85. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığının duyurulduğu 13 Ekim'den beri tecrit altında yaşayan , son yaptırdığı testin sonucu da pozitif çıktığı için Juventus kadrosuna alınmadı.

MANCHESTER UNİTED 3 PUANI 5 GOLLE ALDI

'in H Grubu'ndaki rakipleri ile Leipzig arasındaki karşılaşmayı, ev sahibi United 5-0 kazandı.

2'de 2 yapan İngiliz ekibinde oyuna sonradan giren Rashford, hat-trick yaptı. Greenwood ve Martial de birer gol kaydetti.

Türk hakem 'ın yönettiği E Grubu maçında ise Sevilla, sahasında Rennes'i 1-0 yendi.

İkinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Krasnodar () - (): 0-4

Sevilla () - Rennes (): 1-0

F Grubu:

(Belçika) - Lazio (): 1-1

() - Zenit (Rusya): 2-0

G Grubu:

Ferencvaros (Macaristan) - (Ukrayna): 2-2

Juventus (İtalya) - (İspanya): 0-2

H Grubu:

Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-2

Manchester United (İngiltere) - Leipzig (Almanya): 5-0

TakımlarOGBMAYAvP
Manchester United22007166
PSG21013213
Leipzig210125-33
Medipol Başakşehir200204-40
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