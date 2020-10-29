Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında da 2. maçlar yapıldı.G Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede Juventus, Barcelona'yı ağırladı. Barcelona, Dembele'nin 14 ve Messi'nin (penaltıdan) 90+1'inci dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası sona erdi.Sahaya Juventus'un ilk 11'inde çıkan milli futbolcu Merih Demiral, 85. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığının duyurulduğu 13 Ekim'den beri tecrit altında yaşayan Cristiano Ronaldo, son yaptırdığı testin sonucu da pozitif çıktığı için Juventus kadrosuna alınmadı.

MANCHESTER UNİTED 3 PUANI 5 GOLLE ALDI

Medipol Başakşehir'in H Grubu'ndaki rakipleri Manchester United ile Leipzig arasındaki karşılaşmayı, ev sahibi United 5-0 kazandı.

2'de 2 yapan İngiliz ekibinde oyuna sonradan giren Rashford, hat-trick yaptı. Greenwood ve Martial de birer gol kaydetti.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu maçında ise Sevilla, sahasında Rennes'i 1-0 yendi.

İkinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Krasnodar (Rusya) - Chelsea (İngiltere): 0-4

Sevilla (İspanya) - Rennes (Fransa): 1-0

F Grubu:

Club Brugge (Belçika) - Lazio (İtalya): 1-1

Borussia Dortmund (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-0

G Grubu:

Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2

Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya): 0-2

H Grubu:

Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-2

Manchester United (İngiltere) - Leipzig (Almanya): 5-0

Takımlar O G B M A Y Av P Manchester United 2 2 0 0 7 1 6 6 PSG 2 1 0 1 3 2 1 3 Leipzig 2 1 0 1 2 5 -3 3 Medipol Başakşehir 2 0 0 2 0 4 -4 0

DİĞER