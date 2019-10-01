02 Ekim 2019, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bayern Münih'ten Tottenham deplasmanında tarihi fark!

Bayern Münih'ten Tottenham'a tarihi fark!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 02.10.2019

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda gecenin karşılaşmasında Alman devi , İngiliz ekibi Tottenham'ı deplasmanda 7-2'lik skorla mağlup ederek tarihe geçti.

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam, tarihe geçen bir karşılaşmaya sahne oldu.

B Grubu'nda geçtiğimiz sezonun finalisti Tottenham'a konuk , rakibini tam 7-2'lik skorla devirdi.

Münih'e galibiyeti getiren golleri 15'te Kimmich, 45, 87'de Lewandowski, 53,55,83 ve 88'de Gnabry kaydederken, ev sahibi ekibin golleri ise 12. dakikada Son ve 61. dakikada penaltıdan Kane ile geldi.

Bu skor sonrası Bayern Münih puanını 6'ya yükseltirken Tottenham 1 puanda kaldı.

Spurs, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 7 gol yiyen ilk İngiliz ekibi olarak tarihe geçti.

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