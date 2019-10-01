Bayern Münih'ten Tottenham deplasmanında tarihi fark!

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda gecenin karşılaşmasında Alman devi Bayern Münih, İngiliz ekibi Tottenham'ı deplasmanda 7-2'lik skorla mağlup ederek tarihe geçti.

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam, tarihe geçen bir karşılaşmaya sahne oldu.

B Grubu'nda geçtiğimiz sezonun finalisti Tottenham'a konuk Bayern Münih, rakibini tam 7-2'lik skorla devirdi.

Münih'e galibiyeti getiren golleri 15'te Kimmich, 45, 87'de Lewandowski, 53,55,83 ve 88'de Gnabry kaydederken, ev sahibi ekibin golleri ise 12. dakikada Son ve 61. dakikada penaltıdan Kane ile geldi.

Bu skor sonrası Bayern Münih puanını 6'ya yükseltirken Tottenham 1 puanda kaldı.

Spurs, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 7 gol yiyen ilk İngiliz ekibi olarak tarihe geçti.