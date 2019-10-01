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GALATASARAY

Thomas Tuchel, Galatasaray maçında tarihe geçti

Tuchel G.Saray maçında tarihe geçti
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 Giriş Tarihi: 01.10.2019

ile Saint-Germain arasında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Fransız ekibinin çalıştırıcısı ilk yarıda gördüğü sarı kartla, Şampiyonlar Ligi'nde gören ilk teknik adam oldu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde , taraftarı önünde Saint-Germain'i konuk ederken, karşılaşmada konuk ekibin Teknik Direktörü 39. dakikada görerek tarihe geçti. 'nın bu yıl yürürlüğe soktuğu kuralla teknik direktörler sarı kartla cezalandırılırken, Devler Ligi'nde bunu yaşayan ilk teknik adam Thomas Tuchel oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Paris Saint-Germainli bir futbolcunun yerde kaldığı sırada kendisine doğru gelen topa vurarak tepki gösteren Alman çalıştırıcı, mücadelenin hakemi Szymon Marciniak tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Böylece Thomas Tuchel, 39. dakikada gördüğü sarı kartla Şampiyonlar Ligi tarihinde sarı kart gören ilk oldu.

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