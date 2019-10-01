02 Ekim 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Mauro Icardi, PSG formasıyla ilk golünü attı
Giriş Tarihi: 02.10.2019
Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray'a konuk olan Paris Saint-Germain'de takımını öne geçiren Mauro Icardi, Fransız ekibindeki ilk golünü sarı-kırmızılılara karşı attı.
Paris Saint-Germain'in İtalyan ekibi İnter'den 5 milyon Euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, yeni takımındaki ilk golünü Galatasaray'a karşı attı. Mücadelenin 52. dakikasında Sarabia'nın pasında topu ağlara gönderen ve Paris Saint-Germain'i Galatasaray deplasmanında öne geçiren Icardı, PSG forması altında 3. maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Fransa Ligue 1'de Strasbourg karşısında 28 dakika forma giyen Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ilk mücadelede ise Real Madrid'e karşı 60 dakika sahada kalmıştı ancak gol bulamamıştı. 52. dakikada fileleri havalandıran Arjantinli golcü, 61. dakikada yerini Kylian Mbappe'ye bıraktı. Paris Saint-Germain'de kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu ise 65 milyon Euro.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"