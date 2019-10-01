02 Ekim 2019, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Mauro Icardi, PSG formasıyla ilk golünü attı

Icardi PSG formasıyla ilk golünü attı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 02.10.2019

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında 'a konuk olan Saint-Germain'de takımını öne geçiren , Fransız ekibindeki ilk golünü sarı-kırmızılılara karşı attı.

Saint-Germain'in İtalyan ekibi İnter'den 5 milyon Euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı , yeni takımındaki ilk golünü 'a karşı attı. Mücadelenin 52. dakikasında Sarabia'nın pasında topu ağlara gönderen ve Paris Saint-Germain'i Galatasaray deplasmanında öne geçiren Icardı, forması altında 3. maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Fransa Ligue 1'de Strasbourg karşısında 28 dakika forma giyen Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ilk mücadelede ise 'e karşı 60 dakika sahada kalmıştı ancak gol bulamamıştı. 52. dakikada fileleri havalandıran Arjantinli golcü, 61. dakikada yerini Kylian Mbappe'ye bıraktı. Paris Saint-Germain'de kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu ise 65 milyon Euro.
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