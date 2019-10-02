02 Ekim 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın ilk ayağı bugün oynanan mücadelelerle tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray'da Fransız devi Paris Saint Germain'i sahasında ağırladı. Karşılaşmadan 1-0 yenik ayrılan temsilcimiz haftayı puansız kapattı. İşte Galatasaray'ın da mücadele ettiği A Grubu'nda güncel puan durumu.
Giriş Tarihi: 02.10.2019 00:14
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"