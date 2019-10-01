02 Ekim 2019, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 02.10.2019

Şampiyonlar Ligi 2019-20 sezonu grup aşamasının ikinci haftasında 8 maç oynandı. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmasında Alman devi geçen sezonun finalisti Tottenham'ı deplasmanda 72-'lik farklı skorla devirdi. 'ın grubundaki diğer maçta ise evinde Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun grup aşamasında ikinci hafta, A, B, C ve D gruplarında yapılan 8 maçla başladı.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım , sahasında ağırladığı Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e () 52. dakikada Mauro Icardi'nin attığı golle 1-0 yenildi.

Gecenin öne çıkan maçında geçen yılın finalisti Tottenham, sahasında 'nın takımına 7-2 mağlup oldu. Londra temsilcisinin gollerini 12. dakikada Heung-Min Son ve 61. dakikada penaltıdan attı.

Bayern Münih'e gruptaki ikinci galibiyeti getiren golleri ise 15. dakikada Joshua Kimmich, 45 ile 87. dakikalarda , 53, 55, 83 ve 88. dakikalarda ise Serge Gnabry kaydetti.

D Grubu'nda milli oyuncu Merih Demiral'ın görev beklediği maçta , sahasında Alman temsilcisi 'i 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri, 17. dakikada Gonzalo Higuain, 61. dakikada Federico Bernardeschi ve 88. dakikada 'dan geldi.

C Grubu'nda , sahasında Hırvatistan'ın takımını 66. dakikada ve 90+5. dakikada Philip Foden'in golleriyle 2-0 yendi. Türk asıllı Alman futbolcu , İngiliz ekibinde 90 dakika sahada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Real Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika): 2-2

Atalanta () - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2

Galatasaray - PSG (Fransa): 0-1

Tottenham () - Bayern Münih (Almanya): 2-7

Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1

Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 3-0

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (): 0-2

Galatasaray 0-1 PSG | MAÇ SONUCU
Bayern Münih'ten Tottenham deplasmanında tarihi fark!

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