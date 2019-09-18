19 Eylül 2019, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 Giriş Tarihi: 19.09.2019

'nde 2019-20 sezonu grup aşamasının ilk hafta maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonun grup aşamasında ilk hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım , deplasmanda karşılaştığı ekibi ile 0-0 berabere kalarak 'ne 1 puan alarak başladı.

Gecenin öne çıkan maçlarında A Grubu'nda son 6 şampiyonanın 4'ünden zaferle ayrılan , konuk olduğu Saint-Germain'e () 3-0 yenildi. PSG'nin gollerini, 14. ve 33. dakikalarda Angel di Maria, 90+1'inci dakikada Thomas Meunier kaydetti.

D Grubu'nda milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği ise konuk olduğu karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrıldı. temsilcisinin gollerini, 48. dakikada Juan Cuadrado ve 65. dakikada Blaise Matuidi, ekibinin gollerini ise 70. dakikada Stefan Savic ve 90. dakikada Hector Herrera attı.

C Grubu'nda 'nin, deplasmanda 'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ise Türk asıllı Alman oyuncu , takımının ikinci golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge (Belçika) - Galatasaray: 0-0

Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (): 2-2

Paris Saint-Germain () - Real Madrid (İspanya): 3-0

() - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya): 4-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere): 0-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (): 1-2

Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya): 2-2

İnter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 1-1

Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya): 1-1

Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya): 0-1

Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika): 6-2

Napoli ( İtalya) - Liverpool (İngiltere): 2-0

Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa) 3-0

Benfica (Portekiz) - RB Leipzig (Almanya) 1-2

Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya): 0-0

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