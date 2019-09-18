18 Eylül 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Club Brugge 0-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU

G.Saray Devler Ligi'ne puanla başladı
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 Giriş Tarihi: 18.09.2019

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika temsilcisi 'e konuk olan Galatasaray mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı.

Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray A Grubu mücadelesinde Belçika'nın başarılı kulüplerinden ile karşı karşıya geldi. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Karşılıklı ataklar şeklinde başlayan mücadele 0-0 golsüz beraberlikle sona erdi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Mücadelenin 31. dakikasında savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Ryan Babel sol çaprazdan ceza sahasına girerek sert vurdu ancak kaleci Simon Mignolet gole izin vermedi. Bu pozisyonun hemen ardından hızlı gelişen Brugge atağında sağ çaprazda topla buluşan David Okereke'nin vuruşu savunmadan sekerek ceza sahası içi sol çaprazına doğru açıldı.

Bu noktaya hareketlenen Federico Ricca gelişine vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti. İlk yarıda başka önemli pozisyon olmazken ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarısı da karşılıklı ataklar şeklinde geçen karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve mücadele başladığı skorla sona erdi.

STAT: Jan Breydel

HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic

CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits (Dk. 86 Balanta), Vormer, Vanaken, Bonaventure (Dk. 73 Diagne), Okereke (Dk. 60 Openda), Diatta

GALATASARAY: Muslera, Mariano (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri (Dk. 90+3 Donk), Lemina (Dk. 61 Emre Mor), Feghouli, Babel, Falcao

SARI KARTLAR: Openda, Vormer (Club Brugge) - Lemina, Nzonzi, Donk (Galatasaray)

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