18 Eylül 2019, Çarşamba
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Club Brugge - Galatasaray maçından kareler
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray A Grubu mücadelesinde Belçika'nın başarılı kulüplerinden Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Karşılıklı ataklar şeklinde başlayan mücadele 0-0 golsüz beraberlikle sona erdi. Sarı Kırmızılı ekipte geçirdiği süreçte taraftarın defalarca tepkisini çeken Senegalli forvet, Club Brugge-Galatasaray maçına da damga vurdu. İşte maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 18.09.2019 22:29 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 22:31
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