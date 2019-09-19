İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu!

Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde dün oynanan mücadelelerle başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın bulunduğu A Grubu'nda ise ilk maçlar bugün oynandı. İlk mücadelelerin ardından karşılaşmadan 1 puanla ayrılan Sarı-Kırmızılılar, ilk haftayı grubun favorilerin biri olan Real Madrid'in önünde tamamladı. İşte A grubunda puan durumu...