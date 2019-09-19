19 Eylül 2019, Perşembe
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İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu!
Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde dün oynanan mücadelelerle başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın bulunduğu A Grubu'nda ise ilk maçlar bugün oynandı. İlk mücadelelerin ardından karşılaşmadan 1 puanla ayrılan Sarı-Kırmızılılar, ilk haftayı grubun favorilerin biri olan Real Madrid'in önünde tamamladı. İşte A grubunda puan durumu...
Giriş Tarihi: 19.09.2019 00:04
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