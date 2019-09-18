19 Eylül 2019, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Paris Saint-Germain Real Madrid'i ezdi geçti

Paris Saint-Germain Real Madrid'i ezdi geçti
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 Giriş Tarihi: 19.09.2019

Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. maç gününde Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi , 3-0'lık skorla kazandı.

Temsilcimiz 'ın grubundaki bir diğer mücadelede Fransız ekiplerinden Saint-Germain, sahasında İspanyol devi 'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0 gibi net bir skorla kazandı.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 33. dakikalarda Angel Di Maria, 90. dakikada Thomas Meunier attı.

Real Madrid'in 35. dakikada Gareth Bale ile attığı gol, VAR uyarısıyla iptal edildi. 77. dakikada Karim Benzema'nın attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sonucun ardından , Real Madrid'i 25 yıl aradan sonra ilk kez yenerek 3 puana yükselirken, Real Madrid puanla tanışamadı.

1 Ekim Salı günü PSG, Galatasaray'ın konuğu olacak. Real Madrid ise Bernabeu'da Club Brugge'yi ağırlayacak.

Club Brugge 0-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
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