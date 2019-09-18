Paris Saint-Germain Real Madrid'i ezdi geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 1. maç gününde Paris Saint-Germain ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG, 3-0'lık skorla kazandı.
Temsilcimiz Galatasaray'ın grubundaki bir diğer mücadelede Fransız ekiplerinden Paris Saint-Germain, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0 gibi net bir skorla kazandı.
Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 33. dakikalarda Angel Di Maria, 90. dakikada Thomas Meunier attı.
Real Madrid'in 35. dakikada Gareth Bale ile attığı gol, VAR uyarısıyla iptal edildi. 77. dakikada Karim Benzema'nın attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Bu sonucun ardından PSG, Real Madrid'i 25 yıl aradan sonra ilk kez yenerek 3 puana yükselirken, Real Madrid puanla tanışamadı.
1 Ekim Salı günü PSG, Galatasaray'ın konuğu olacak. Real Madrid ise Bernabeu'da Club Brugge'yi ağırlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"