Milli maç saat kaçta, hangi kanalda? TV8 Kosova Türkiye maçı canlı izle HD seçenekleri futbolseverlerin gündeminde. Türkiye A Milli Futbol Takımı, kritik deplasmanda sahaya çıkacak. Kosova - Türkiye karşılaşması 31 Mart Salı günü saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Maç öncesinde muhtemel 11’ler ve son gelişmeler yakından takip edilirken, futbolseverler bu önemli mücadeleyi canlı izlemek için yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Ay-Yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda en kritik sınavına çıkıyor! A Milli Takımımız, play-off finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu dev randevuda kazanan taraf, adını Dünya Kupası finallerine yazdıracak. Futbolseverler şimdiden "Milli maç saat kaçta?", "Kosova-Türkiye maçı hangi kanalda, TV8 canlı izle linki nerede?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı. İşte Priştine'den canlı yayınlanacak tarihi maçın tüm detayları...

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçı olan Kosova-Türkiye mücadelesi, 31 Mart 2026 Salı (Bugün) günü oynanacak. Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda gerçekleşecek bu tarihi karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

KOSOVA: Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Hajrizi, Vojvoda, Gallapeni, Hodza, Hajdari, Asllani, Muriqi. TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Kerem

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ VE HD İZLE)

Milli heyecan, tüm Türkiye'de olduğu gibi yine şifresiz ve HD kalitesinde ekranlara gelecek. Maçı televizyondan TV8 üzerinden şifresiz izleyebileceğiniz gibi, TV8'in resmi internet sitesi ve Exxen dijital platformu üzerinden de canlı takip edebilirsiniz.

Kanal: TV8

Dijital Platform: Exxen

Başlangıç Saati: 21.45

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Play-off final heyecanı, yayın haklarını elinde bulunduran TV8 kanalından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler, Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'ndan yapılacak bu tarihi yayını herhangi bir platform üyeliğine gerek duymadan, televizyonları başından kesintisiz bir şekilde takip edebilecekler.

MİLLİLERİN 649. SINAVI A Milli Futbol Takımı, Kosova karşısında tarihindeki 649'uncu müsabakaya çıkacak. Türkiye, 103 yıllık tarihinde 361'i resmi, 287'si özel toplam 648 maç oynayıp 1'i hükmen 256 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 278'i deplasmanda, 280'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 896 gol attı, kalesinde 926 gol gördü. Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 648 müsabakanın 562'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.