2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finali mücadelesinde Romanya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Heyecanlıyız. Duygusal anlamda da dengeli bir maç çıkarmalıyız. 90 dakikada her şey olabilir. Her senaryoya karşı hazırlığımız var. Sahaya çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Futbolcularımız çok bilinçli oldukları konumdan dolayı. İki maçımız var, bu maçlar sonrasında istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm oyuncularım bilinçli şekilde hareket ediyor." ifadelerini kullandı.