A Milli Takımımız, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek için tarihi bir karşılaşmaya çıkıyor. Dünya Kupası Elemeleri Play-Off yarı final maçında Romanya'yı Dolmabahçe'yi ağırlayan Bizim Çocuklar'ın bu kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımımız, 24 yıllık Dünya Kupası özlemini sonlandırmak için Romanya ile tarihi bir mücadeleye çıkıyor. Play-Off yarı finalinde tek maç eleme sistemine göre oynanan karşılaşma, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik bir dönemeç niteliğinde. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın öğrencileri; Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek dev organizasyona katılım hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Türkiye-Romanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE-ROMANYA İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Barış, Kenan, Kerem.

Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Hagi, Man, Mihaila, Birligea.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası Elemeleri Play-Off yarı final maçı Türkiye-Romanya randevusu, saat 20.00'de başladı.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takımımızın Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final heyecanı, TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye ile Romanya arasında oynanan müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetiyor. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Bastien oldu.