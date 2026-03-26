2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-off Yarı Final müsabakasında Romanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız'da Kaan Ayhan, maç öncesi konuştu.

Milli oyuncu, "Sakin kalmaya çalışıyoruz, planlarımızdan biri bu. Tribünün heyecanını da sahaya yansıtmak istiyoruz. Önemli maçlara çıkan biri olarak Dünya Kupası'nda hiç oynamadım, takımda oynayan kimse yok. Takım içinde konuştuk bunu. Final olarak bakıyoruz. İnşallah bu maçı da, ikinci maçı da kazanıp Dünya Kupası'na gideriz. 2-3 aydır milli takım konusu açılınca hep bu maçı konuşuyoruz. Hocamız da toplantıda yaptığı konuşmayla birlikte motiveyiz, çok yüksek motiveyiz. İyi hazırlandık. Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyoruz, umarım başarırız." ifadelerini kullandı.