A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele Beşiktaş Park'ta oynanacak.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolculardan Arda Güler, Türkiye - Romanya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"Lucescu'yu yeniden görmek beni mutlu edecek. Belki en çok kupa kazanan hocalardan biri, üçüncü sırada yanılmıyorsam. Kendisine saygım sevgim çok büyük. Bizim için, ülkemiz için çok çok önemli bir maç. Dünya Kupası'na gitmeyeli uzun yıllar oldu, bu hasreti bitirmek istiyoruz. Maçta ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Komple bir maç oynamalıyız. Her ana, her reaksiyona hazır olmalıyız. Kendi futbolumuzu yansıtmalıyız. Bu tek maç olduğu için final tadında olacak. Zor anlar yaşadığımızda, birliktelik göstermemiz gerekiyor. Sonuna kadar elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz."

İŞTE ARDA GÜLER'İN SÖZLERİ:

"Romanya'nın güçlü bir ekibi var. Hocaları da Türkiye'de önceden çalıştı. Efsane bir oyuncuları var. Tüm taraftarı seviyordur onu. İki ülke için de önemli bir maç olacak. Tek hedefimiz Dünya Kupası, umarım halkımızı mutlu edebiliriz."

"HAGI'YE BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

"Hagi'ye büyük saygı duyuyorum, videolarını izledim. Çok zor bir maç olacak. Romanyalı futbolcular da kendi ülkelerini temsil edecek, Dünya Kupası'na gitmek isteyecek. Bu nedenle zor bir maç olacak."

"Kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Onlar için de hayati derecede bir maç. Favorisi olmaz. Tek maç. Ellerinden geleni yapacaklar. Kolay maç olmayacak."