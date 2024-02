A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi'nde mücadele edeceği 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kuraları, yarın Fransa'nın başkenti Paris'te çekilecek. Maison de la Mutualite Konferans Merkezi'nde TSİ 20.00'de gerçekleştirecek organizasyona, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Onursal Başkan Şenes Erzik, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Taner Senseven, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar'dan oluşan heyet temsil edecek.

54 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde takımlar daha önceki turnuvalarda olduğu gibi A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrılacak. Gruplar oluşturulurken 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi müsabakaları sonrası oluşan "genel sıralama" baz alınacak.

A, B ve C liglerinde yer alacak 16 takım, 4'erli 4 grupta mücadele edecek. 6 takımın yer alacağı D Ligi'nde ise takımlar 3'erli 2 grupta bulunacak.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek. C liginde dört, D liginde ise iki grubun olması dolayısıyla, C liginde gruplarını en alt sırada bitiren ve en kötü puan/averaja sahip iki takım D ligine düşecek.

Lig çıkacak/düşecek diğer takımları belirlemek için ise lig aşamasının ardından play-off karşılaşmaları oynanacak. A liginde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, B liginde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; B liginde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C liginde gruplarını ikinci bitiren ekiplerle; C liginde gruplarını en alt sırada bitiren ve en iyi puan/averaja sahip iki takımla D liginde gruplarını ikinci bitiren ekipler kura çekimiyle eşleştirilecek.

İki maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmaların rakiplerine üstün gelen takımlar, bir sonraki UEFA Uluslar Ligi turnuvasında üst ligde mücadele etme hakkına sahip olacak, kaybedenler ise bir alt ligde yer alacak.

A Ligi'nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çift devreli lig usulüne göre çeyrek final maçları oynayacak. Bu maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen dört ekip UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanacak. A Ligi'nin çeyrek final müsabakaları ile terfi/küme düşme maçları 20-25 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Haziran 2025'te düzenlenecek final turnuvasındaki yarı final, üçüncülük/dördüncülük ve final maçları tek maç üzerinden oynanacak. UEFA Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2022 tarihli kararı uyarınca Rusya, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi turnuvasına katılamayacak.

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi torbaları şöyle:

A LİGİ

1. Torba: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Hollanda

2. Torba: Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan

3. Torba: İsviçre, Almanya, Polonya, Fransa

4. Torba: İsrail, Bosna-Hersek, Sırbistan, İskoçya

B LİGİ

1. Torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

2. Torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

3. Torba: Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ

4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan

C LİGİ

1. Torba: Romanya, İsveç, Ermenistan, Lüksemburg

2. Torba: Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları

3. Torba: Kuzey Makedonya, Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi

4. Torba: Belarus, Litvanya/Cebelitarık, Estonya, Letonya

D LİGİ

1. Torba: Litvanya/Cebelitarık, Moldova

2. Torba: Malta, Andorra, San Marino, Lihtenştayn

Litvanya ile Cebelitarık arasında mart ayında oynanacak play-out karşılaşmalarının ardından, rakibine üstüne gelen takım C Ligi'nde mücadele edecektir.

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ

1. Maçlar: 5-7 Eylül 2024

2. Maçlar: 8-10 Eylül 2024

3. Maçlar: 10-12 Ekim 2024

4. Maçlar: 13-15 Ekim 2024

5. Maçlar: 14-16 Kasım 2024

6. Maçlar: 17-19 Kasım 2024

Play-off ve A Ligi çeyrek final maçları

20-25 Mart 2025

A Ligi final turnuvası

4-8 Haziran 2025

2026 DÜNYA KUPASI İÇİN EK BİR BİLET

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi turnuvası küme düşme ve küme çıkma rekabetinin yanı sıra, Avrupa ülkelerine 2026 Dünya Kupası finallerine katılım için ek bir bilet sağlayacak. 2026 Dünya Kupası elemelerinde grupları ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile elemeler sonucunda ilk iki sırayı alamamış, Uluslar Ligi'nden gelecek en iyi 4 takım (toplam 16 takım) 4 play-off yoluna dağıtılacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final ve final maçları sonucunda, Dünya Kupası'na gidecek son 4 takım belirlenecek.