💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sorgulama ekranı 22 Ekim Salı 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, " 22 Ekim Salı Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. İşte Süper Loto sonuçları 22 Ekim Salı şanslı numaraları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2024- 22:10 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024- 22:10