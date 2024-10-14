A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. Ay-yıldızlılar, bu galibiyetle tarihinde ilk kez deplasmanda İzlanda'yı mağlup etmeyi başardı. Millilere galibiyeti getiren golleri 62'nci dakikada İrfan Can Kahveci, 67'nci dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 88'inci dakikada Arda Güler ve 90+5'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 3'üncü dakikada Oskarsson ve 83'üncü dakikada Gudjohnsen'den geldi. Öte yandan milli takımda kaptan Hakan Çalhanoğlu, 54'üncü dakikada kullanılan penaltı atışından yararlanamadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 4'üncü maçında Türkiye, deplasmanda İzlanda'nın konuğu oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan taraf ay-yıldızlılar olsa da İzlanda bulduğu ilk pozisyonda öne geçti. 3'üncü dakikada Andersson'un pasıyla savunma arkasına sarkan Oskarsson, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Golün ardından milli takım oyunda dengeyi yeniden sağladı. Hakan'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Valdimarsson, gole izin vermezken; İzlanda'nın girdiği pozisyonlarda gole izin vermeyen Uğurcan Çakır, farkın artmasını önleyen isim oldu. Mücadelenin ilk yarısı İzlanda'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Türkiye oldu. Milli takım, aynı dakika içinde iki gol fırsatı yakaladı. Hakan'ın ortasında İzlanda savunmasına çarpan top direkten dönerken, daha sonra Kenan'ın ortasında İrfan Can'ın kafa vuruşunda kaleci Valdimarsson gole izin vermedi. 51'inci dakikada milli takımın penaltı kazandı. Arda'nın şutunda top Ingason'un eline çarptı. Oyunun devam ettiren hakem Sylwestrzak, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izledi ve beyaz noktayı gösterdi. Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda top ağlara gitse de top iki ayağına birden dokununca ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Kenan Yıldız'ın pasıyla sağ iç kulvarda topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin hafif çapraz pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciye rağmen ağlarla buluştu. 1-1. Ay-yıldızlılar 66'ncı dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Soldan kullanılan kornerde Arda Güler ortasını ön direğe yaptı. Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top savunmadan sekti. VAR'dan gelen uyarıyla kenara gelen Polonyalı hakem, İzlanda savunmasında elle müdahale olduğuna hükmederek maçta ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. 67'nci dakikada beyaz noktada topun başına gelen kaptan Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı kaleciyle ayrı köşelere gönderdi: 1-2. 76'ncı dakikada Merih Demiral yüzde 100'lük golü engelledi. Sağ kanattan gelişen İzlanda atağında ceza sahasına yapılan ortada top savunmada Merih Demiral'den sekti. Oluşan karambolde Zeki Çelik'in uzaklaştırmak istediği top Oskarsson'un önünde kaldı. İzlandalı oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde Merih göğsüyle çıkardı. Ev sahibi ekipte oyuncular pozisyonda penaltı olduğuna dair itirazlarda bulunsalar da VAR incelemesi sonucu oyun devam etti. 83'üncü dakikada İzlanda eşitliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kaleci Uğurcan Çakır'dan önce topa kafayla dokunan Gudjohnsen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2. Türkiye, 88'inci dakikada bir kez daha öne geçti. Valdimarsson'a gelen pasın ardından Kerem Aktürkoğlu kaleciye baskı yaptı. Valdimarsson'un topu ayağından açmasının ardından araya giren ve meşin yuvarlağı önünde bulan Arda Güler, penaltı noktasına yakın bir yerden top ağlarla buluşturdu: 2-3. 90+5'inci dakikada milliler farkı 2'ye çıkardı. Milli takım atağında savunmadan seken top, ceza sahası dışında sol çaprazda Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Sağ ayak içiyle uzak köşeye şık bir vuruş yapan Kerem, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4.

Ay-yıldızlılar, mücadeleyi 4-2 kazandı.