UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lyon sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lyon - Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Beşiktaş maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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