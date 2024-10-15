Ümit Milli Futbol Takım'ımız, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda Norveç ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada kazanan taraf 5-1'lik skorla Norveç oldu. Norveç'in galibiyet golleri ise 20. dakikada penaltıdan Arnstad, 33. dakikada Nordas, 53 ile 68. dakikalarda Schjelderup ve 61. dakikada Sindre Walle Egeli'den geldi. Türkiye'nin tek sayısını ise 90+2. dakikada Ali Akman kaydetti.

Milliler elemeleri 13 puanla 4. sırada tamamladı.

1. İtalya: 22 puan

2. Norveç: 19 puan

3. İrlanda: 19 puan

4. TÜRKİYE: 13 puan

5. Litvanya: 11 puan

6. San Marino: 0 puan

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: