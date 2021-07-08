Son dakika spor haberi: Şenol Güneş EURO 2020 sonrası ilk kez konuştu! "Yıkılmadık, yıkılmayacağız"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi. EURO 2020 sonrası ilk kez basının karşısına çıkan Güneş, emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade ederken, "Şartlar ne olursa olsun yıkılmadık, yıkılmayacağız." dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"FUTBOLCULARIMIZ VE MİLLETİMİZ BU SONUCU HAK ETMEDİ"

"Ne futbolcularımız ne de milletimiz bu sonucu hak etmedi."

"OYUNCULARIM HALA ÜZGÜN"

''Bu bir teslimiyet değildir. Oyuncularımın da hala üzüntüsünün var olduğunu görüyorum. Bütün oyuncularla tek tek konuştum. Onların da görüşlerini ve analizlerini almış oldum. Sert eleştirileriniz oldu ama bunları anlıyorum. Biz de içimize sindiremiyoruz. Haklısınız ama sorunu bir kenara atmak yerine nasıl bir yol çizeceğimizi konuşmamız gerekiyordu."

"SIRADAN BİR TAKIM DEĞİLİZ"

''Herkes şunu bilsin ki sıradan bir takım değiliz. Ama nereden nereye geldiğimizi biliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda yer almak ve Dünya Kupası'na gitmek hedeflerimizdi ve ilkini başardık. Ancak başarılı olamayınca tatmin de olamadık. Turnuvanın başlangıcına kadar hiçbir sorunumuz yoktu. Belki rehavet denebilir belki de öz güven fazlalığı olabilir. Sizin saydığınız nedenlere katılıyorum. İtalya maçındaki oyunumuzun başında sorun yoktu ama sonra mahkumiyete döndü. Bu nedenle değişiklik de yaptım. Maç bittiğinde İtalya'nın da dinamik ve iştahlı oluşu bu sonucu getirdi.''

"ÖZ GÜVEN KAYBI YAŞADIK"

''Favori takımlar arasında değiliz ama favoriler arasına girmek istiyoruz demiştim. İtalya maçını kazanırsak önümüz açılır diye düşünüyorduk ama oyuncular alınan sonuçtan olumsuz etkilendiler. Öz güven kaybı oldu. Galler maçında en başından beri oyunda değildik. Kazanması gereken bir takım olarak istediğimiz oyunu oynayamadık. Yediğimiz goller oyundan ne kadar koptuğumuzu gösteriyordu.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMADIK"

"Asıl hedef olan Dünya Kupası'na katılmamız önemli. Oyuncularımızın özverili olması gerekiyor. Özeleştiri yapacak olursam; tüm analizleri oyunculara görüntülü ve raporlu bir şekilde gönderdik. Çok emek verdiğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik ama karşılığını alamadık, bu da bizi çok üzdü."

"YIKILMADIK, YIKILMAYACAĞIZ"

"Şartlar ne olursa olsun yıkılmadık, yıkılmayacağız"

"HERKESİN GURUR DUYDUĞU TAKIMI GERİ GETİRECEĞİZ"

''Buraya çok çalışarak geldik. Bizi tekrar ayağa kaldıracak olan budur ve tekrar çok çalışmak zorundayız. 'Bizim Çocuklar' derken herkes bizim çocuğumuz, her insanımızın başarılı olmasını istiyoruz... Ama bu çocuklar kaybettiğinde de bizim çocuklarımız. Konuşup tartışalım ama bunu yaparken yaralamayalım. Kimsenin eleştiri hakkını elinden alamayız. Ortak düşünce va çalışmayla yola devam etmeliyiz. Oyunumuzu ileriye taşıyacak seviyemiz var. İçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacağız. Göreve geldiğimden beri 29 maçta 6 mağlubiyet aldık. Bunun 3'ünü Avrupa Şampiyonası'nda aldık. Beklentiyi büyüten de biziz. Turnuvada 3 maçı kaybeden de biziz. Düzeleceğimize inancımız tam. Herkesin gurur duyduğu takımı geri getireceğiz. Bugüne kadar adil, açık ve samimi olduk. Biz biriz, birbirimizin karşısında değiliz. Yetkimizi, sorumluluğumuzu hep bildik. Ama son kaybettiğimiz maçların da muhakemesini yapacağız.''

"FUTBOL ARTIK DETAYLARLA SONUÇ GETİREBİLİYOR"

''Turnuvanın genç takımlarından biri olarak ders çıkardık. Yaşlı oyuncu, tecrübeli anlamına gelmez. Futbol artık küçük işlerle, detaylarla sonuç getirebiliyor. Sizin eleştirilerinizi de bunlara katabiliriz. Futbolcu seçimi, fizik gibi detaylar sonucu belirleyebiliyor. Başarı için daha çok konuşulması ve tartışılması gereken bir dönem. Finalde olmayan Fransa, Portekiz, Belçika, Hollanda gibi takımlara baktığımızda bizim de olmamamız normal. Bunu başarabilmek için ne yapılması gerektiğini konuşmamız gerekiyor.''

"BENİ YIPRATABİLİRSİNİZ AMA OYUNCULARIN YIPRANMASINI İSTEMİYORUM"

''Başımız dik, alnımız ak. Ama çok çalışacağız. Bana yapılan hiçbir eleştiri veya saldırı aldığımız sonuçların yarattığı üzüntüden fazla değil. Daha kötü günler gördüm. Beni de yıpratabilirsiniz ama oyuncuların yıpranmasını istemiyorum.''

"DÜNYA KUPASI'NA ULAŞACAĞIZ"

''Nereden geldiğimizi ve bundan sonra ne yapacağımızı biliyoruz. Tabloda bir takım değişimler olacak. Değişimlerin ne olacağını sizinle sonra paylaşacağım. Bu tabloyu yarım bırakmayacağız ve fırça darbelerimize dikkat ederek bu tabloyu tamamlayacağız. İkinci hedefimiz olan Dünya Kupası'na ulaşacağız."

"BAŞARISIZLIĞIMIZIN ANALİZİNİ YAPIYORUZ"

Başarısızlığımızın analizini yapıyoruz, yaptık, yapacağız. Beni istemeyenler, eleştirenler de var ama yalnız hissettirmeyen çok büyük bir kesim de var. Ben her bıraktığım oyuncuya üzülüyorum, kendilerine de söylüyorum. Sevmek, saymak başka bir şey ama iş başka bir şey.''

"KULÜP TAKIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

''Kulüp takımı düşünmüyorum. Bulunduğum yer benim için rahatsız edici değil. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Onlarla birlikte Dünya Kupası'na katılacağımızı düşünüyorum.''

"TURNUVA PANDEMİDEN DOLAYI ERTELENİNCE HER ŞEYİ ÇÖPE ATTIK"

''Belli ilkelerden vazgeçmeyi düşünmüyorum. Bütün çalışmalardan sonra turnuva pandemiden dolayı ertelenince her şeyi çöpe attık.''

"KİMSE PARA ALMADI"

"Burada Beşiktaş'tan aldığım kadar para almıyorum. Konumuz bu değil ama hep konuşuluyor. Adam bana hırsız diyor, ben cevap vermiyorum. Mecbur değilim cevap vermeye. Maddi konularla ilgili, hepinizin bildiği gibi turnuvaya katıldık ama kimse para falan almadı. Çünkü başarı gelmedi. Başarının takdiri yönetimindir. Bu, benim takdirimde olan bir şey değil. Oyuncu maaş almıyor, maaş alan benim. Şu çocukların yakasını bırakın. Yönetime de çocuklara prim vermeyin dedim."

"KAMPTA PROBLEM OLARAK GÖRDÜĞÜM TEK ŞEY..."

"Benim kampta problem olarak gördüğüm tek şey; yönetim ve oynamayan oyuncuların olduğu idmanda Enes Ünal ile Halil Dervişoğlu'nun yaşadığı olay. Halil Dervişoğlu pas atılmadığı için söylenirken Enes de kendisini o an ağabey olarak gördü ve cevap verdi. Olay bu, kavgalar ve yumruklar yazıldı. Keşke olsaydı, belki hırslanırlardı."

"HAYATIMDA İTALYA'NIN ISINMASI GİBİ BİR ISINMA GÖRMEDİM"

''Bu takım en çok desteklenen takımdı. Beklentiler o kadar yüksekti ki oyuncular da ona göre davranmaya başladı. Benim çalıştırmalarımın haricinde oyuncular da ekstra çalıştı. Belki de bu yanlıştı. Isınmada oyunculara hiçbir şey demem. O da hata olabilir. Ben hayatımda İtalya'nın ısınması gibi bir ısınma görmedim. Senin maçta atacağın deparı onlar ısınma sırasında atıyor. Hızlı başlayabilirler dedim takımıma."

"GELECEK OYUNCULAR İÇİN KAPIMIZ AÇIK"

''Daha önce de kötü sonuçlar aldık. Bu oyunculara bu durumu daha iyi anlatmamız gerek. Benim de kafamda şu an olan oyuncular belli ama gelecek oyuncular için de kapımız açık. Varsa daha iyileri onları da alırım. Kaleye, savunmaya... İki bekimiz belli, bunlara kimi katabiliriz diye bakıyoruz. Mert Müldür geldi ve iyiydi. Ben bunları oyuncularla da konuşuyorum. Kafamdaki oyuncularla bunu paylaşıyorum.''

"BİR DAHA DİBE VURMAYIZ"

''Bu bir dibe vuruştu ama bir daha dibe vurmayız.''

''Mahmut Tekdemir sakatlandı, bel sakatlığı vardı. Efecan ve Halil Akbunar ile ilgili de o bölgede Cengiz Ünder vardı. Kadroya alınmayan Salih, Berat gibi oyuncular düşündüğüm oyuncular. Taylan da oynayamadı. Onu izlediğim maçlara göre daha durağandı. O bölgede Kaan'ı kullandım.''

"HİÇBİR OYUNCUMU KENDİ PERFORMANSINDA GÖRMEDİM"

''Hiçbir oyuncumu kendi performansında görmedim. Sizin söylediğiniz, benim de beğendiğim Mert Müldür de dahil. Burada bir problem var ve bunu da yine ben çözeceğim.''

"OYUNCULARLA ARAMDA BİR KUŞAK ÇATIŞMASI YOK"

''Oyuncularla aramda bir kuşak çatışması yok, ilişkilerimizde bir sıcaklık var. Ama farklı bir dünyamız olduğu doğrudur. Oyuncu ilişkilerimizde adaletli ve özgür bir ortam aşılamaya çalışıyorum. Sıkıldıklarını, hemen bir şeyler yapmak istediklerini görebiliyorum.''

"HAMİT ALTINTOP İLE ÇOK SIK GÖRÜŞÜRÜM"

"Hamit Altıntop ile çok sık görüşürüm. 2-3 gün önce görüştük. 'Hamit Bey' diyeyim, yöneticimiz. Takdir hakları var. O yazı çıktıktan sonra konuşuldu, bana öyle bir şey söylemedi. Hamit Altıntop; çok sevdiğimiz, iyi bir futbol adamı. Ama bu konuşmaları sokaktaki birinin ağzıyla konuşursa yanlış yapar ve bunu ona da söylerim. Bana saygı gösteriyor, onunla konuşuyoruz."

"RIDVAN İDMANDA MÜKEMMEL OYNADI AMA ONUN DIŞINDA EKSİKTİ"

''Rıdvan Yılmaz'ı 16 yaşından beri tanıyorum. Büyümüş de küçülmüş gibi. Oyun görüşü, çabukluğu... Caner'i almama sebebimi anlatmıştım. Rıdvan'ı da alternatif olarak aldım. Bir tek idmanda çok rahattı ve mükemmel oynadı ama onun haricinde eksikti.''

"Bizim bile sindiremediğimiz bir sonucu Van'daki bir vatandaş da Bodrum'daki biri de sindiremeyebilir. Ağzından küfür çıkabilir. Ama yalan başka bir şey."

"HIZLI OYNAMAK İÇİN GÜÇLÜ VE TEKNİK OLMAK GEREKİYOR"

"Hızlı oynamak için güçlü ve teknik olmak gerekiyor. Taktik bilincinin çok yüksek olması gerekiyor. Ama takımda bunlar olmasına rağmen bazen yetmeyebiliyor."

"GALLER MAÇINDAKİ TARTIŞMA BİZİ TAMAMEN DAĞITTI

''Galler maçındaki tartışma, itişme bizi tamamen dağıttı. Onlar da bunu koz olarak kullandı. Adamlar kornerde zaman geçirirken oyuncularımız geri geldiler. Bu tür yanlışların olduğu yerde teknik, taktik konuşulmaz. Önce zihnimizin yeterli olması lazım. İtalya'da oyuncular sakat değil ama yere yatıyor. Biz bunları yapamayız, biz ayıplarız.''

"İTALYA MAÇININ GÖLGESİNDE KALAN BİR TAKIMDIK"

''Biz Fransa'yı yenerken bir reaksiyon göstermedik, oyun oynadık. Turnuvada çok şey yaptık da kaybettik diyemeyiz, bu konuya katılıyorum. İtalya maçının gölgesinde kalan bir takımdık. Öz güven kırılması sahaya yansıdı. İyi başlayıp oyundan düşsek yorgunduk derim ama sonradan toparlandık. Bu maçlar için oyun eleştirilerine katılıyorum. Ama mart ayı öncesi yaptıklarımız ortada.''

"TEKNİK EKİPLE İLGİLİ DURUMLAR NET DEĞİL"

''Teknik ekiple ilgili durumlar görüşme halinde ve net değil. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum. Düşünüp, konuşup sonra karar vereceğiz.''

"BU TURNUVADA İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK"

''Bizim oyun şeklimiz belli. Karadağ, Cebelitarık maçlarında belli ama belki Hollanda'ya karşı farklı oynayabiliriz. Fransa'ya karşı ikinci bölgede oynayıp iyi işler çıkardık. Ama bu turnuvada istediklerimizi yapamadık. Aynı kadroyla Hollanda ve Norveç maçlarında başarmıştık.''

"MİLLİ TAKIM DEĞERLERİNİ KORUMAK İÇİN BURADAYIM"

''Bu zamana kadar bütün çalışmalarımda hep bu tür başarısızlıklar yaşadım. Bugünlere gelmişsem sebebi bunlara takılı kalmamak. Burada da üzüldüm ve sizinle paylaşıyorum. Federasyon da Türkiye de benden bir şeyler bekledi. Sıkıntıları, olumsuzlukları abartırım ve düzeltmeye çalışırım. Milli takım değerlerini korumak için buradayım. Başarıyı, başarısızlığı bilen insanın avantajı var. Diyelim ki Karadağ'a, Hollanda'ya kaybettik, o zaman bunları da konuşacağız. Kaçmayacağız. Bu yüzden burada bunları konuşalım ve konuyu kapatıp önümüze bakalım istedim.

"HİÇBİR ŞEYİN TEK BİR SEBEBİ YOK"

''Danimarka'nın yaşadığı olayla bizim oynadığımız oyunun kötü oluşu çok alakasız. Bizim beklediğimiz oyunu oynayamamak öz güven kaybına sebep oldu. Bu daha etkili bir sebep. Ama hiçbir şeyin de tek bir sebebi yok.''

"ŞU ANKİ YABANCI KURALI BENİM FİKRİM DEĞİL"

''Yabancı oyuncu konusunda ben fikrimi yönetime söyledim. Şu anki kurallar benim fikrim değil. Benim söylediklerim çarpıtılarak sanki yabancı karşıtıyım gibi yansıtıldı."

"İLERİDE KAZANDIĞIMIZDA DURUM FARKLI OLACAK"

''Başarısız olduğum için normal olarak her türlü eleştiriyi yapıyorsunuz. Ancak başka takım teknik direktörlerinin görüşleriyle bunu yapmak yanlış. Biz analizlerimizin karşılığını almadığımız zaman siz haklı çıkıyorsunuz, ileride kazandığımızda durum farklı olacak.''

"ALTAY DA UĞURCAN DA MERT DE İYİ KALECİ"

''Altay da bizim için iyi bir kaleci, Uğurcan da Mert de. Mert oynarken de 'Uğurcan neden oynamıyor?' dendi. Bu bir süreçtir. Üçü de iyi kaleci."

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