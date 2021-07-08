08 Temmuz 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: Şenol Güneş'ten flaş Taylan Antalyalı sözleri! "Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi ama..." | A Milli Takım

Şenol Güneş: Taylan sakat değilim dedi o zaman neden ameliyat oldu?
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 Giriş Tarihi: 08.07.2021

EURO 2020'de başarısız bir sonuç alarak hayal kırıklığı yaratan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şenol Güneş, Taylan Antalyalı ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. "Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, neden ameliyat oldu?" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, EURO 2020'nin ardından ilk defa basın toplantısı düzenledi. Gelen soruları da yanıtlayan Şenol Güneş, Galatasaraylı milli futbolcu Taylan Antalyalı hakkında flaş ifadelere yer verdi.

"SAKAT DEĞİLİM DEDİ NEDEN AMELİYAT OLDU?"

Şenol Güneş: Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum

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