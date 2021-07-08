08 Temmuz 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu açıklaması! "Görüştüm"

Güneş'ten Belözoğlu açıklaması! Görüştüm
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 Giriş Tarihi: 08.07.2021

Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sportif direktör ve teknik direktör olarak görev alan Emre Belözoğlu ile yardımcı antrenörlük görevi için görüştüğünü açıkladı.

Güneş, konuyla ilgili açıklamasında, "Emre Belözoğlu ile görüştüğüm haberleri doğru. Değişim olacaktır. Görüşmeye de devam ediyorum. Bizde başlamasını isterdim. Benim, Emre ile ilgili düşüncelerimi herkes biliyor. Olup olmayacağı kesin değil, şu anda kendisiyle görüşüyorum." ifadelerini kullandı.

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