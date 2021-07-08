Son dakika spor haberi: Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu açıklaması! "Görüştüm"

Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sportif direktör ve teknik direktör olarak görev alan Emre Belözoğlu ile yardımcı antrenörlük görevi için görüştüğünü açıkladı.

Güneş, konuyla ilgili açıklamasında, "Emre Belözoğlu ile görüştüğüm haberleri doğru. Değişim olacaktır. Görüşmeye de devam ediyorum. Bizde başlamasını isterdim. Benim, Emre ile ilgili düşüncelerimi herkes biliyor. Olup olmayacağı kesin değil, şu anda kendisiyle görüşüyorum." ifadelerini kullandı.

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