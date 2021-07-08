08 Temmuz 2021, Perşembe
Son dakika spor haberi: ��enol Güneş'ten flaş istifa açıklaması!
Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, EURO 2020 sonrası görevinden istifa etmeyi düşündüğünü ancak devam etmenin doğru olduğuna karar verdiğini söyledi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, EURO 2020 sonrası istifa etmeyi düşündüğünü belirterek, "İstifa etmeyi düşündüm, konuştum, tartıştım. Göreve devam etmemin doğru olduğuna karar verdim." dedi.
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