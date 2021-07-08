EURO 2020'de başarısız bir sonuç alarak hayal kırıklığı yaratan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şenol Güneş, Taylan Antalyalı ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. "Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, neden ameliyat oldu?" ifadelerini kullandı.