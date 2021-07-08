08 Temmuz 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: ��enol Güneş'ten flaş istifa açıklaması!

Güneş'ten flaş istifa açıklaması!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 Giriş Tarihi: 08.07.2021

Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, EURO 2020 sonrası görevinden istifa etmeyi düşündüğünü ancak devam etmenin doğru olduğuna karar verdiğini söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, EURO 2020 sonrası istifa etmeyi düşündüğünü belirterek, "İstifa etmeyi düşündüm, konuştum, tartıştım. Göreve devam etmemin doğru olduğuna karar verdim." dedi.

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