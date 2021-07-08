A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 sonrası ilk kez basının karşısına çıktı. Güneş, Galler maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Merih Demiral ile ilgili "Galler maçındaki kadroya da İtalya maçındaki kadroyla çıktım. Bir tek Merih'i değiştirdim o da sakatlıktan gelen bir oyuncuydu. Golle bir ilgisi yok. Benim öyle bir düşüncem hayatta olmadı. Her hata yapan değişmez ama geriden oyuna sokmak için bir başka tercihim oldu, yine onun için de değişiklik yaptık." ifadelerini kullandı.

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