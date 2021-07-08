08 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Merih Demiral Türkiye - Galler maçında neden 11'de yer almadı? Şenol Güneş açıkladı
Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, EURO 2020'deki İtalya ile oynanan ilk maçta kendi kalesine gol atan Merih Demiral'ın Galler ile oynanan ikinci maçta yedek soyunmasının sebebini açıkladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 sonrası ilk kez basının karşısına çıktı. Güneş, Galler maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Merih Demiral ile ilgili "Galler maçındaki kadroya da İtalya maçındaki kadroyla çıktım. Bir tek Merih'i değiştirdim o da sakatlıktan gelen bir oyuncuydu. Golle bir ilgisi yok. Benim öyle bir düşüncem hayatta olmadı. Her hata yapan değişmez ama geriden oyuna sokmak için bir başka tercihim oldu, yine onun için de değişiklik yaptık." ifadelerini kullandı.
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