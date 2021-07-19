Son dakika spor haberi: Şenol Güneş'ten Kurban Bayramı mesajı
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, bayramların birlik, bütünlük, hoşgörü ve paylaşım duygularını perçinlediğinin altını çizen Güneş, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 1,5 yıldır bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin oluşturduğu ortam henüz tam anlamıyla dağılmamışken, sınırlı da olsa, ailemizle, dostlarımızla, yakınlarımızla, sevdiklerimizle bulaşabilecek olmamız, bu bayramın anlamını hepimiz için birkaç kat daha arttırıyor. Yine de kutlamalarımızda pandemi kurallarına riayet etmeye göstereceğimiz özenin, sağlıklı yarınlara daha erken kavuşmamız adına büyük önem taşıdığını unutmayalım. Maske, mesafe kurallarına uyalım, aşılarımızı tamamlayalım, kendimizin ve sevdiklerimizin sağlıklarını tehlikeye atmayalım. Bu vesileyle; tüm İslam aleminin ve milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası