19 Temmuz 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Şenol Güneş'ten Kurban Bayramı mesajı

Şenol Güneş'ten Kurban Bayramı mesajı
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, bayramların birlik, bütünlük, hoşgörü ve paylaşım duygularını perçinlediğinin altını çizen Güneş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1,5 yıldır bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin oluşturduğu ortam henüz tam anlamıyla dağılmamışken, sınırlı da olsa, ailemizle, dostlarımızla, yakınlarımızla, sevdiklerimizle bulaşabilecek olmamız, bu bayramın anlamını hepimiz için birkaç kat daha arttırıyor. Yine de kutlamalarımızda pandemi kurallarına riayet etmeye göstereceğimiz özenin, sağlıklı yarınlara daha erken kavuşmamız adına büyük önem taşıdığını unutmayalım. Maske, mesafe kurallarına uyalım, aşılarımızı tamamlayalım, kendimizin ve sevdiklerimizin sağlıklarını tehlikeye atmayalım. Bu vesileyle; tüm İslam aleminin ve milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum."



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