2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, Hollanda ile kozlarını paylaştı. 6 gol çıkan mücadeleyi Ay-Yıldızlılar 4-2 kazandı.

Millilerimize galibiyeti getiren golleri 15, 34 (p) ve 81. dakikalarda Burak Yılmaz, 46. dakikada ise Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hollanda'nın golleri ise 75'te Klaassen ve 76. dakikada de Jong kaydetti.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Uğurcan Çakır, penaltı kurtararak galibiyeti taçlandırdı.

Bu sonuçla birlikte Millilerimiz elemelere galibiyetle başladı ve puanını 3'e yükseltti. Hollanda ise puansız başladı.

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