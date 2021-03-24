Türkiye 4-2 Hollanda (MAÇ SONUCU-ÖZET)
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'mız, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda'yı ağırladı. Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı ve Uğurcan Çakır'ın penaltı kurtardığı maçta Ay-Yıldızlılar sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, Hollanda ile kozlarını paylaştı. 6 gol çıkan mücadeleyi Ay-Yıldızlılar 4-2 kazandı.
Millilerimize galibiyeti getiren golleri 15, 34 (p) ve 81. dakikalarda Burak Yılmaz, 46. dakikada ise Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hollanda'nın golleri ise 75'te Klaassen ve 76. dakikada de Jong kaydetti.
Mücadelenin 90+4. dakikasında Uğurcan Çakır, penaltı kurtararak galibiyeti taçlandırdı.
Bu sonuçla birlikte Millilerimiz elemelere galibiyetle başladı ve puanını 3'e yükseltti. Hollanda ise puansız başladı.
Ayrıntılar geliyor...
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