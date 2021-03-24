24 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Türkiye 4-2 Hollanda (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'Kral'lar gibi başlangıç!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

ilk maçında 'mız, 'nda 'yı ağırladı. 'ın hat-trick yaptığı ve Uğurcan Çakır'ın penaltı kurtardığı maçta Ay-Yıldızlılar sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.

'nda mücadele eden A Milli Takımımız, ile kozlarını paylaştı. 6 gol çıkan mücadeleyi Ay-Yıldızlılar 4-2 kazandı.

Millilerimize galibiyeti getiren golleri 15, 34 (p) ve 81. dakikalarda , 46. dakikada ise kaydetti. Hollanda'nın golleri ise 75'te ve 76. dakikada kaydetti.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Uğurcan Çakır, penaltı kurtararak galibiyeti taçlandırdı.

Bu sonuçla birlikte Millilerimiz elemelere galibiyetle başladı ve puanını 3'e yükseltti. Hollanda ise puansız başladı.

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