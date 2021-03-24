24 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımız Hollanda karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon...
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı konuk eden A Milli Takımı'mız, maçın 34. dakikasında penaltı kazandı. Ceza sahasına bindirme yapan Okay Yokuşlu, Donyell Malen'in müdahalesi sonucunda yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberleri
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı konuk eden A Milli Takım'ımız, maçın 34. dakikasında penaltı kazandı. Ceza sahasına bindirme yapan Okay Yokuşlu, Donyell Malen'in kendisine yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Yılmaz, kendisinin ve Milli Takım'ımızın ikinci golünü kaydetti.
İşte penaltı anları...
(Görüntüler TRT 1'den alınmıştır)
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