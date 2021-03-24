24 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımız Hollanda karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon...

İşte penaltı kazandığımız pozisyon...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

ilk maçında 'yı konuk eden 'mız, maçın 34. dakikasında penaltı kazandı. Ceza sahasına bindirme yapan , 'in müdahalesi sonucunda yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberleri

ilk maçında 'yı konuk eden 'ımız, maçın 34. dakikasında penaltı kazandı. Ceza sahasına bindirme yapan , 'in kendisine yaptığı müdahale sonucu yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen , kendisinin ve 'ımızın ikinci golünü kaydetti.

İşte penaltı anları...


(Görüntüler 'den alınmıştır)

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