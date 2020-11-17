17 Kasım 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'ımız Macaristan'da! | UEFA Uluslar Ligi

A Milli Takım'ımız Macaristan'da!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 Giriş Tarihi: 17.11.2020

Uluslar Ligi'nde A 'ımız B Ligi 3. Grup maçında ile karşılaşacak. yönetimindeki milliler, 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadele için Macaristan'a vardı. İşte detaylar...

Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A 'ımız, B Ligi 3. Grupta 6. hafta 'a konuk olacak. Kritik maç için yola çıkan milliler Macaristan'a vardı. İşte o görüntüler...

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