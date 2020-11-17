A Milli Takım'ımız Macaristan'da! | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ımız B Ligi 3. Grup maçında Macaristan ile karşılaşacak. Şenol Güneş yönetimindeki milliler, 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadele için Macaristan'a vardı. İşte detaylar...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Milli Takım'ımız, B Ligi 3. Grupta 6. hafta Macaristan'a konuk olacak. Kritik maç için yola çıkan milliler Macaristan'a vardı. İşte o görüntüler...

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