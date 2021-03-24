24 Mart 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberleri: Türkiye - Hollanda maçında hakem Michael Oliver'dan tepki çeken karar!

Hakemden tepki çeken karar!
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

G Grubu ilk maçında 'yı konuk eden 'mız, ilk yarının son anlarında kale sahamızda yaşanan pozisyona tepki gösterdi. Hollanda'dan Wijnaldum'un 'a yaptığı sert faulü görmeyen hakem oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberleri

'nde , ile karşı karşıya geldi. İlk yarının son anlarında kale sahamızda tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Hollandalı Wijnaldum, arkadan sert bir şekilde 'ın ayağına müdahale ederken, maçın hakemi 'ın pozisyonda devam kararı vermesi tepki çekti.

İşte o sert hareket:

Not: Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.

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