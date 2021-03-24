24 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Türkiye - Hollanda maçında hakem Michael Oliver'dan tepki çeken karar!
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'mız, ilk yarının son anlarında kale sahamızda yaşanan pozisyona tepki gösterdi. Hollanda'dan Wijnaldum'un Ozan Tufan'a yaptığı sert faulü görmeyen hakem Michael Oliver oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberleri
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya geldi. İlk yarının son anlarında kale sahamızda tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Hollandalı Wijnaldum, arkadan sert bir şekilde Ozan Tufan'ın ayağına müdahale ederken, maçın hakemi Michael Oliver'ın pozisyonda devam kararı vermesi tepki çekti.
İşte o sert hareket:
Not: Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.
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